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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
17:58  13 апреля 2018 0

В Кургане из-за низких зарплат сотрудников закрываются отделения почты. «Все увольняются»

Почта России Курган, почта россии, ростелеком
Клиентов закрывшихся отделений прикрепляют к главпочтамтуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане почтовые отделения переходят на сокращенный график, некоторые прекращают свою работу навсегда. Как говорят местные жители, это происходит из-за массового увольнения сотрудников, которых не устраивают мизерные зарплаты.

С мая закроет двери отделение «Почты России» №20 на улице Советской. «Оператор сказала, нас теперь прикрепляют к почтамту. Все увольняются, но ни о какой оптимизации речи не было — вывод напрашивается сам собой», — заявила «URA.RU» жительница Кургана Ирина Дзюк. Ольга Крумкина сказала корреспонденту агентства, что местные жители очень переживают по поводу закрытия отделения. «Ходить на почтамт будет очень неудобно: далеко, и там всегда очень много народу в очередях стоит», — посетовала собеседница агентства. По словам горожанки Юлии Калугиной, по той же причине закрывается отделение на улице Панфилова в поселке Северный. «Сотрудники почты говорят, что увольняются из-за низкой зарплаты. Заведующая отделением получает 13 тысяч рублей — копейки!», — уточнила она.

Отделения почты в Кургане открыты в неудобные для горожан часы
Фото: Андрей Лосев

В социальных сетях горожане также жалуются на повсеместное сокращение часов работы отделений. Так, отделение почты по адресу ул. Блюхера, 72 работает с понедельника по субботу по пять часов в день (в среду — шесть). В селе Кетово рядом с Курганом отделение открыто с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов с получасовым перерывом на обед, в субботу — с 9 до 12 часов. «Ну и как я должна забрать посылку, если работаю с 9 до 18 часов в Кургане», — возмущается участница группы «ВКонтакте» «Черный список | Курган».

Оперативные комментарии от представителей УФПС по Курганской области «URA.RU» получить не удалось — на телефонные звонки никто не ответил. Агентство направило в адрес ведомства письменный запрос с просьбой прояснить ситуацию.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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