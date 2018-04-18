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Сегодня среда, 18 апреля. Главные новости к этому часу:
Посольство РФ обвинило Британию в уничтожении улик по делу Скрипаля. К такому выводу российское дипведомство подтолкнули странные аргументы Лондона, проводящего «дезинфекцию» в Солсбери. В посольстве уверены: Британия просто «заметает следы».
В понедельник Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, который, тем не менее, продолжает работать до сих пор. В компании уверяют, что ведомству не удастся остановить работу мессенджера. Но война с Telegram может оказаться только началом: Роскомнадзор нацелился на Facebook.
Должности Дмитрия Полянина в «Областной газете» планируют разделить после его ухода. На него, напомним, пару дней назад напали с арматурой. Сейчас на место Полянина претендует сразу несколько человек, среди которых — советник главы администрации свердловского губернатора Александр Рыжков.
В Подмосковье офицер на шикарном внедорожнике напал на водителя «Оки», посмевшего не уступить ему дорогу. По видео конфликта понятно, что молодой капитан не привык к такому «неуважительному» отношению. Росгвардия прокомментировала скандал со своим наглым сотрудником.
На Южном Урале появился свой Волоколамск. Жуткая вонь от горящей свалки под Челябинском мешает жизни пригорода, но местные экологи предпочитают игнорировать проблему. У нас есть фото и видео того, с чем МЧС уже не справляется.
Советник Путина по развитию интернета Герман Клименко предложил создать психлечебницы для «телеграмофилов» и «роскомнадзорофобов». А для Павла Дурова, по его мнению, следует выделить целый этаж. Клименко, напомним, предложил стране перейти на ICQ.