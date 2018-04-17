Южноуральские экологи игнорируют собственный Волоколамск

20:54 17 апреля 2018 0

Под Челябинском горит большая свалка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители пригорода Челябинска жалуются на жуткую вонь с горящей свалки в Красноармейском районе. Дым движется в сторону областного центра и проходит сразу мимо нескольких населенных пунктов. МЧС не справляется, поскольку занято спасением населенных пунктов от лесных пожаров. А челябинские экологические движения не хотят тратить время на тему, на которой особо не попиариться.

Мусорный полигон у Миасского все больше приближается к лесу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблемная свалка расположена в нескольких сотнях метров от черты села Миасское, административного центра Красноармейского района. В последние дни ветер направлен в сторону Челябинска, расположенного всего в 25 километров по прямой. Густой дым проходит сразу через несколько населенных пунктов. Корреспонденты «URA.RU» побывали на месте и пообщались с жителями, которые пожаловались, что чиновники уже несколько лет ничего не могут поделать с горящей свалкой. «Зимой здесь все тлеет. А сейчас, когда солнце подсушило мусор, огонь вырвался, и все заволокло дымом. Хорошо, что ветер пока дует в сторону Челябинска, иначе в Миасском все начнут задыхаться», — отметил местный житель.

Получить комментарий главы Красноармейского района Юрия Сакулина не удалось — его не было на месте, а сотовый телефон был отключен. В администрации на условиях анонимности сообщили лишь, что в муниципалитете введен режим ЧС из-за бушующих пожаров. Что касается свалки, то альтернативы ей сейчас нет. Все надеются на нового регоператора, который скоро начнет вывозить мусор на другой полигон. Тогда эту свалку можно будет закрыть.

Начальник управления строительства и инженерной инфраструктуры муниципалитета Галина Синицына рассказала, что о пожаре на мусорном полигоне сообщили накануне вечером подрядчики, которые занимаются содержанием этой свалки. По их словам, перед возгоранием там ходили подростки.

Из-за пожара в муниципалитете введен режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В 19.30 о пожаре известили администрацию. Мы обратились в пожарную часть, но все машины были на выезде, отстаивали населенные пункты от лесных пожаров. Тогда мы обратились в МУП „Гарант“, которое занимается водоснабжением. Они отправили несколько машин заливать пожар. Параллельно лесхоз прислал два трактора, чтобы отпахать периметр и огонь не ушел в лес. В 23 часа закончили работы. Утром вновь обратились в пожарную часть. Ее начальник Дмитрий Чигинцев прислал машину, которая продолжила тушить возгорания. Я недавно была на месте, там еще дымит. Мы попросили пожарных прислать еще машину», — отметила чиновница.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что о пожаре на мусорном полигоне под Миасским дежурным спасателям сообщили накануне вечером. «Вчера в Красноармейском районе было 15 выездов на природные пожары. Поэтому было решено: так как пожар на свалке не представлял непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, информацию передать в администрацию района, которая тушила и проводила опашку территории. Наше подразделение после этого сделало дополнительную проливку», — добавили в ведомстве.

Пожарных попросили повторно съездить на проливку этого полигона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Местные жители уже давно требуют закрыть свалку. Они писали по этому поводу обращения во властные структуры. «Мусор разлетается по лесу и еще больше помогает разрастаться лесным пожарам. Сам полигон находится на возвышении недалеко от реки Миасс [в честь которой назван райцентр]. Во время таяния льда и дождей грязь со свалки движется к реке, которая течет в сторону Курганской области», — сказал миассец, попросивший не называть его.

Декан факультета экологии Челябинского госуниверситета Сергей Лихачев, который проходит согласование на должность министра экологии, назвал проблему пожаров в лесах и на свалках одной из приоритетных. «Нужно не только бороться с пожарами, но и менять сознание людей. Ведь часто возгорания случаются из-за сельскохозяйственных палов, которые никто не контролирует, из-за небрежности жителей. Министерству экологии в одиночку не справиться. Должны подключиться ГУ лесами, ГУ МЧС, общественные организации. Только коллективные усилия способны кардинально изменить ситуацию», — считает будущий министр.

Будущий министр экологии области Сергей Лихачев предлагает общественникам заняться реальной работой, но пока желающих мало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На горящую свалку в Миасском обратили внимание челябинские общественники. Как заявил «URA.RU» руководитель движения «Антисмог» Михаил Махов, вокруг областного центра есть несколько свалок. На них перекидываются природные пожары, делая невыносимым воздух на окраинах города. «Сейчас готовим запросы на имя главы Красноармейского района, чтобы выяснить, почему произошел пожар на полигоне в Миасском. Это даст понимание, как избежать таких происшествий в дальнейшем. Пожар на мусорном полигоне, особенно вблизи населенного пункта, это всегда ЧП. Мы это видели на примере Волоколамска [где главу района уволили из-за многотысячного митинга жителей после выброса свалочного газа, отравившего детей]. Поэтому пожары на свалках берем на контроль, будем помогать властям защищать население от таких ЧП», — сказал собеседник.

Политолог Евгений Маклаков недоумевает, почему к решению проблемы горящих свалок подключается так мало общественных организаций. «На частном примере пожара на свалке в Красноармейском районе видно, как общественники на самом деле относятся к вопросам экологии. Где активисты „СтопГОК“ или „ЧелябинскДыши“? По всей видимости, они просто игнорируют пожары на свалках в пригороде, потому что на этом вряд ли получится хайпануть. Страдания жителей от вредного дыма, видимо, их интересуют меньше, чем пиар», — резюмировал эксперт.