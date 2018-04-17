20:40 17 апреля 2018 0

Полномочия Дмитрия Полянина пока не подтверждает ни резиденция, ни он сам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти намерены провести управленческую реформу после ухода Дмитрия Полянина с поста руководителя «Областной газеты». Как стало известно «URA.RU», должности, которые до сих пор совмещал медиаменеджер — главного редактора и генерального директора — будут разделены. В ходе кадровых перестановок самому Дмитрию Полянину, чей контракт в «Облгазете» закончился в феврале, прочат место директора ГУПСО «Березовская типография».

По информации «URA.RU», на пост главного редактора «ОГ» рассматривается советник главы администрации свердловского губернатора Александр Рыжков. Предложение ему, по информации агентства, поступило от непосредственного руководителя — Владимира Тунгусова. На должность директора газеты претендуют сразу двое — это гендиректор ОТВ Антон Стуликов и издатель «Комсомольской Правды-принт» в Екатеринбурге Мария Базунова.

«Предложение претендентам пока озвучено по телефону, физически это невозможно, — уточнил собеседник агентства. — Евгений Владимирович [Куйвашев, губернатор] — в Москве, Владимир Георгиевич [Тунгусов, глава администрации губернатора] — в отпуске, Александр Леонидович [Иванов, директор департамента информполитики региона] — в Сахаре».

И Стуликов, и Базунова не чужды предлагаемому им высокому посту. Издатель «КП-Урал» в первой половине ноября 2017 года ушла из сухоложской газеты «Знамя победы», где была главным редактором. Мотивация к дальнейшему повышению по карьерной лестнице для Марии Базуновой очевидна. А вот для Антона Стуликова предложение о переходе может содержать серьезную аппаратную интригу. Отставка медиаменеджера давно обсуждается в профессиональных кругах, как возможное последствие реформы медийного блока Свердловской власти. В рамках него, как предполагается, будут объединены информационные службы ОТВ и «Четвертого канала», а место единого директора достанется руководителю «Четверки» Элеоноре Расуловой.

Александр Рыжков — уже практически согласованная кандидатура. На второе кресло претендентов подбирают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Полянин и Александр Рыжков сегодня оказались недоступны для комментария по телефону. На экс-главреда «Облгазеты» несколько дней назад было совершено нападение — неизвестный, как показал сам пострадавший, напал на него сзади с арматурой. В числе прочих правоохранительными органами рассматривается и версия инсценировки.

«Со мной никто ничего подобного не обсуждал. В любом случае, последнее слово — всегда за губернатором», — объяснил «URA.RU» свою готовность к перемене поста Антон Стуликов. Отрицает все и Базунова: «Первый раз слышу о таком кадровом решении. Предложений не поступало, никаких обсуждений со мной не велось».

«Если Полянин предложит такие изменения — мы их рассмотрим, но мне о его планах по разделению полномочий ничего не известно», — пояснил «URA.RU» директор департамента информполитики региона Александр Иванов, не уточнив, продлен ли контракт с медиаменеджером.