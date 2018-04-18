Курганские чиновники не могут дождаться обещанного повышения зарплаты

Муниципальные служащие Курганской области волнуются из-за того, что все еще не объявлено об обещанном с 1 апреля повышении зарплаты на 4,6%. Так, один из авторов письма к губернатору с жалобой на низкие зарплаты, глава села Красный Уралец Павел Дмитриев, заверил «URA.RU», что пока не слышал о росте ставок.
Руководитель ассоциации муниципальных образований Зауралья, глава Варгашинского района Валерий Яковлев, уточнил, что сейчас в законодательную базу региона еще вносятся изменения, однако все начисления бюджетникам, как и было обещано, пройдут с 1 апреля 2018 года. «Возможно, выплаты будут доначислены к майской зарплате», — добавил Яковлев.
В Курганской области с 2014 года зарплата муниципальных служащих была «заморожена», при повышении МРОТ нередко принимались понижающие коэффициенты. Письмо с жалобой на то, что зарплаты муниципальных служащих приблизились по размеру к окладам уборщиц, подписали 12 глав сельсоветов.