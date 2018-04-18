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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
13:07  18 апреля 2018 0

Курганские чиновники не могут дождаться обещанного повышения зарплаты

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Муниципальные служащие ждут официального решенияФото: depositphotos.com © URA.RU

Муниципальные служащие Курганской области волнуются из-за того, что все еще не объявлено об обещанном с 1 апреля повышении зарплаты на 4,6%. Так, один из авторов письма к губернатору с жалобой на низкие зарплаты, глава села Красный Уралец Павел Дмитриев, заверил «URA.RU», что пока не слышал о росте ставок.

Руководитель ассоциации муниципальных образований Зауралья, глава Варгашинского района Валерий Яковлев, уточнил, что сейчас в законодательную базу региона еще вносятся изменения, однако все начисления бюджетникам, как и было обещано, пройдут с 1 апреля 2018 года. «Возможно, выплаты будут доначислены к майской зарплате», — добавил Яковлев.

В Курганской области с 2014 года зарплата муниципальных служащих была «заморожена», при повышении МРОТ нередко принимались понижающие коэффициенты. Письмо с жалобой на то, что зарплаты муниципальных служащих приблизились по размеру к окладам уборщиц, подписали 12 глав сельсоветов.

Татьяна Жаткина
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