Бастрыкин лично примет отца пермского «пьяного мальчика»

15:05 18 апреля 2018 0

Александр Бастрыкин скоро узнает немало интересного о работе пермских коллег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей ДТП под Пермью, которую связывают с делом «пьяного мальчика» из-за сомнительных выводов экспертов. О грядущей встрече с Александром Бастрыкиным «URA.RU» рассказал отец погибшего.

«Мне позвонили из Следственного комитета, попросили предоставить паспортные данные. Затем перезвонили и сообщили, что 25 апреля меня примет лично Александр Бастрыкин», — сообщил Николай Скорняков. Ранее он обращался в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о встрече, но получил отказ.

Резонансное ДТП произошло летом 2014 года. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, и его едва не признали виновником происшествия. Хотя все указывает на то, что юноша находился на пассажирском сиденье, а оставшийся в живых водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Государственные эксперты в ходе полицейской проверки заявили, что молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Если бы была доказана вина водителя, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Сомнительные выводы экспертов привлекли внимание федеральных телеканалов, к истории подключились сенатор Алексей Пушков и депутаты Госдумы. После ряда телесюжетов пермское управление Следственного комитета забрало уголовное дело у полиции и сейчас ведет расследование. Назначены новые комплексная судебно-медицинская и автотехническая экспертизы в Москве, хотя ранее с позволения следователя были уничтожены автомобиль и одежда предполагаемого водителя.

Расследование резонансного дела и участие в нем Бастрыкина вызывает особый интерес, поскольку на сегодняшний день вероятна замена руководителя пермского управления СК РФ Марины Заббаровой — она занимает пост с 2007 года и в ближайшее время может уйти на пенсию. Николай Скорняков ранее рассказывал, что дважды встречался с Заббаровой и просил проверить действия следователей, но безрезультатно.

ДТП, в котором погиб Евгений Скорняков, называют пермской версией дела «пьяного мальчика» — печально известной истории гибели в подмосковном ДТП шестилетнего Алеши Шимко. Судмедэксперт тогда обнаружил в крови ребенка огромную дозу алкоголя, что противоречит здравому смыслу. Именно после этой истории, когда на федеральном уровне поставили под сомнение качество работы государственных экспертов, огласку получило и дело о ДТП под Пермью.