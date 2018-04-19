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19 апреля 2018
Главные новости 
17:10  19 апреля 2018 0

Челябинские власти странно отреагировали на критику Путина. Отвечать за них будет федеральный министр

Пресс-подход к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в резиденции губернатора Челябинской области. Челябинск, климов олег, донской сергей, дубровский борис
Дубровский вновь встретился с Сергеем ДонскимФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел в Москве переговоры с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским. Встреча состоялась накануне заседания правительства РФ, на котором президент России Владимир Путин назвал в числе самых грязных городов России два города Южного Урала — Челябинск и Магнитогорск. К тому, что президент России вновь упомянул Челябинскую область в негативном свете, в правительстве региона отнеслись по принципу «чем хуже, тем лучше».

«Мы целенаправленно занимаемся этим вопросом, сформирован пакет предложений, который ляжет в основу программы по экологическому развитию Челябинска и региона. Как раз этот вопрос на днях губернатор Борис Дубровский обсуждал с министром природных ресурсов и экологии России Сергеем Донским», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. На встрече с Донским, состоявшейся 17 апреля, обсуждался федеральный законопроект по передачи части полномочий в сфере экологического надзора на региональный уровень. Как сообщало «URA.RU», Челябинская область должна стать единственным пилотным регионом, получившим такие полномочия. В Госдуму уже внесен документ, разработанный правительством региона, но свой вариант должно было подготовить и ведомство Сергея Донского. Во время своего визита в Челябинск министр пообещал ускорить процесс.

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Как рассказал агентству вице-губернатор Сергей Сушков, присутствовавший на встрече Донского и Дубровского в Москве, законопроект уже прошел все согласования в министерствах и находится в правительстве РФ, осталось дождаться специального распоряжения. Также обсуждались федеральные экологические программы, в которые могла бы попасть Челябинская область в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. В частности, речь шла о ликвидации свалки в Челябинске. Напомним, Борис Дубровский предложил Москве назначить без проведения тендера компанию, которая бы занялась рекультивацией полигона. Также говорили о чистке русла реки Миасс и ливневых канализаций; кроме того, область рассчитывает получить средства и на чистку озера Шершни. Говорили и о строительстве дополнительного питьевого источника для Челябинска.

На следующий день после встречи Донского и Дубровского президент РФ Владимир Путин встречался с членами правительства РФ. Перед докладом Сергея Донского президент напомнил министру о городах, в которых особенно остро стоят экологические проблемы. В числе таких городов Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. В ответ Донской сообщил, что крупные промышленные производства в данных городах уже включены в перечень 300 предприятий, которые с 2019 года перейдут на новую систему регулирования, с использованием экологических технологий. Об этом ранее говорил в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин.

«Сейчас сложилась уникальная для области ситуация. С одной стороны, область в очередной раз помянули в негативном свете. Но то, что с экологией проблемы, уже давно не секрет. А учитывая, что Челябинск готовится к саммитам, есть реальная возможность попасть в федеральные программы, даже оказаться в числе первых. Сам президент держит на контроле экологическую ситуацию, — заявил „URA.RU“ источник в правительстве области. — Значит, можно и нужно торопить Донского. Даже если после инаугурации сменится руководство в Минприроды, документ уже в правительстве. Остались только рабочие моменты».

Альбина Золотухина
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