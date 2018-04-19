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Главные новости Тюменской области
17:17  19 апреля 2018 0

В Тюмени окончено расследование дела гаишника, который брал взятки безналом

Масленица в ЦПКиО. Курган, дпс, гибдд, полиция
Инспектор боялся связываться с наличкой, поэтому придумал оригинальную схемуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Тюменской области передала в суд дело сотрудника ГИБДД, уличенного во взяточничестве. Чтобы не попадаться с наличкой, инспектор разработал оригинальный метод «расчетов».

Согласно выводам следствия, обвиняемый сотрудник ГИБДД с марта по июнь 2017 года под угрозой составления протоколов о нарушениях вымогал взятки с автомобилистов. «Опасаясь быть привлеченными к административной ответственности в виде штрафов в значительном размере и лишения права управления, граждане соглашались на условия обвиняемого и передавали ему денежные средства путем перевода на банковскую карту. Общая сумма взяток, полученная обвиняемым, составила более 10000 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Кроме того, в апреле 2017 года обвиняемый обманом заставил автовладельца заплатить за найденный в машине охотничий нож. Под угрозой возбуждения уголовного дела инспектор выманил у него семь тысяч рублей, отмечают следователи. В дальнейшем средства на карте переводились между еще несколькими счетами. Тем самым взяткам придавалась видимость средств, полученных легальным путем, уточняется в материалах дела.

О громком деле со взяточничеством в тюменском управлении ГИБДД стало известно в ноябре 2017 года. Тогда сообщалось, что была раскрыта целая сеть инспекторов местного «элитного батальона» и водители массово пошли писать заявления. Также говорилось, что средства с карточки, фигурирующей в деле, в дальнейшем распределялись между всеми участниками группы. В настоящее время следователи говорят лишь об одном фигуранте.

Игорь Чукреев
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