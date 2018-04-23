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Главные новости Курганской области
12:06  23 апреля 2018 0

В Зауралье нашли тело мальчика, который утонул прошлой осенью, спасая собаку

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Водолазы тщетно искали тело подростка несколько недельФото: официальный сайт президента РФ

В Шадринском районе 21 апреля обнаружено тело 13-летнего подростка, который в ноябре прошлого года утонул при попытке спасти провалившуюся под лед собаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Тело обнаружил егерь в основном русле реки Исеть недалеко от села Верхозино. При осмотре тела ребенка следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не установила. Окончательные причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее писало «URA.RU», 13-летний ребенок провалился под лед при попытке спасти свою собаку 24 ноября 2017 года. Поисково-спасательные работы, в которых принимали участие водолазы, сотрудники МЧС и МВД, волонтеры и родственники мальчика, результатов не принесли.

Станислав Достовалов
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