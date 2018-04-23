В Зауралье нашли тело мальчика, который утонул прошлой осенью, спасая собаку

В Шадринском районе 21 апреля обнаружено тело 13-летнего подростка, который в ноябре прошлого года утонул при попытке спасти провалившуюся под лед собаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Тело обнаружил егерь в основном русле реки Исеть недалеко от села Верхозино. При осмотре тела ребенка следственно-оперативная группа признаков насильственной смерти не установила. Окончательные причины смерти будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Как ранее писало «URA.RU», 13-летний ребенок провалился под лед при попытке спасти свою собаку 24 ноября 2017 года. Поисково-спасательные работы, в которых принимали участие водолазы, сотрудники МЧС и МВД, волонтеры и родственники мальчика, результатов не принесли.