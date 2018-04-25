11:19 25 апреля 2018 1

У Александра Потапова есть стратегия развития УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» (УВЗ) обкатал новинки бронетехники в Сирии и теперь планирует поставлять их в Россию и за рубеж. У предприятия есть глобальные планы и по выпуску гражданской продукции. Об этом рассказал гендиректор корпорации, экс-замминистра промышленности РФ Александр Потапов.

Потапов заявил, что санкции, введенные в отношении «Уралвагонзавода», не создают особых проблем корпорации, ни один проект не закрылся. «Санкции держат нас в определенном тонусе — я считаю, что это стимулирует работу конструкторской мысли и способствует развитию собственного производства в рамках программы импортозамещения», — пояснил гендиректор в интервью изданию «Коммерсант». При этом Потапов добавил, что сейчас практически все партнеры корпорации «чуть-чуть санкционные».

По словам гендиректора, до 2025 года «Уралвагонзавод» планирует значительно нарастить объемы производства как гражданской, так и военной техники. Что касается последнего, нижнетагильские танкостроители будут не только поставлять технику в Россию и за рубеж, но и заключать «пожизненные» договоры на обслуживание.

Что касается продукции гражданского назначения, предприятие продолжит выпускать вагоны и их комплектующие. Кроме того, сделает упор на производство трамваев. «Поставлена амбициозная задача: забрать к 2030 году около 45—50% рынка. Это задача-максимум», — пояснил Потапов. Он отметил, что трамвайный парк страны на 80% нуждается в замене. Потапов указал также на намерение УВЗ восстановить производство колесных и гусеничных экскаваторов на Челябинском тракторном заводе — с недавнего времени «дочки» НПК «УВЗ». По словам Потапова, в идеале гражданская и военная техника должна производиться на «Уралвагонзаводе» в соотношении 50/50.

Потапов пояснил, что научно-производственная корпорация выбирается из кризиса. Прибыль «Уралвагонзавода» в 2017 году составила 1,3 млрд рублей, по сравнению с убытками в 4.2 млрд рублей в 2016 году. «Уже не минус», — отметил гендиректор УВЗ. К 2025 году руководитель надеется увеличить объем выручки корпорации до 255 млрд рублей.

Александр Потапов с 2012 по 2014 годы занимал должность директора Рособоронзаказа, затем был заместителем министра промышленности и торговли РФ. Научно- производственную корпорацию «Уралвагонзавод» Потапов возглавил в марте 2017 года. На этом посту он сменил Олега Сиенко. Он стал первым вице-президентом «Русской медной компании». США внесли «Уралвагонзавод» вместе с другими российскими оборонными холдингам в черный список в октябре 2017 года. Странам-партнерам, покупающим оружие в России, Вашингтон также пригрозил санкциями.