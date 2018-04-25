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Главные новости Курганской области
11:27  25 апреля 2018 0

Районы Зауралья стали вымирать быстрее. СКРИН

Поселок Восточный. Курган, грязь, женщина с коляской
В области снизилась рождаемостьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области численность населения за 2017 год сократилась на 8,6 тыс. человек: за счет миграции на 59,6% и за счет естественной убыли — на 40,4%. Такие данные опубликовал Свердловскстат.

За прошедший год число умерших в Зауралье превысило число родившихся в 1,4 раза. В 21 районе области уровень смертности превышает средний по региону. Высокая смертность населения отмечена в Мишкинском, Шатровском, Далматовском, Катайском, Лебяжьевском, Шумихинском, Притобольном и Целинном районах. Самая низкая смертность населения за этот период зафиксирована в Кетовском районе и самом Кургане. Всего в прошлом году умерли 12 тыс. 928 зауральцев.

За тот же период миграционная убыль выросла на 5,5% по сравнению с 2016 годом. Зауралье покинули 33 тыс. 060 жителей, что на 5 тыс. 113 человек больше, чем количество прибывших в регион. Как ранее сообщало «URA.RU», за январь 2017 года за счет миграции и превышения смертности над рождаемостью зауральцев стало меньше еще на 907 человек.

По сравнению с 2016 годом рождаемость в области снизилась на 1,3% и составила 11,1 рождённых детей на 1000 человек населения. В 11 районах области и в Кургане уровень рождаемости был выше среднего по области. Более высокий уровень рождаемости — в Лебяжьевском, Половинском и Частоозерском районах, а самый низкий — в Альменевском, Сафакулевском и Кетовском районах.

таблица: Свердловскстат

Анна Бояркина
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