В Тюменской области приватизируют уникальный завод

Единственный в Тюменской области ветсанутильзавод, который находится в Ишиме, решено приватизировать. Как сообщил сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков, государственное унитарное предприятие будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.
Владимир Третьяков отметил, что не может прояснить будущее завода, поскольку предприятие находится в сфере интересов областного департамента АПК. «Мы изменяем его юридическую форму, при этом государство продолжает полностью присутствовать в его уставном капитале», — подчеркнул он.
Как следует из информации на сайте департамента, предприятие будет переименовано в «Биотэкс-групп» с уставным капиталом в 82,7 миллиона рублей. Генеральным директором ООО станет действующий глава ветсанутильзавода Вадим Ермохин. В числе недвижимого имущества завода — шесть зданий, гараж, котельная, подстанция, инженерные сети и почти три с половиной гектара земли. Срок реорганизации не уточняется.
Планы по приватизации не включают в себя несколько крупных объектов, в уставном капитале которых есть доля Тюменской области. В частности, как заверил Владимир Третьяков, не планируется выставлять на продажу долю в АО «Терминал «Рощино», а также полностью принадлежащий региону крупный санаторий «Сибирь».
В целом в этом году планировалось получить доход от приватизации имущества в 17,3 миллиона рублей, однако эта цифра будет увеличена: в апреле с торгов ушло здание-памятник культуры на улице Семакова, 4, по цене в 15 миллионов рублей. Начальная цена составляла лишь три миллиона рублей.
Самый крупный доход от приватизации за последнее время был получен в 2016 году — тогда в казну поступило почти 133 миллиона рублей. Как сообщила, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», начальник отдела департамента имущественных отношений Наталья Капущенко, такой серьезный доход был получен на счет продажи принадлежавших региону 100% акций компании «Доктор А» и примерно 15% «Радио-7».