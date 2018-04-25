{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
23 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
17:36  25 апреля 2018 0

В Тюменской области приватизируют уникальный завод

Суд над бывшим членом Совета Федерации от Челябинской области, координатором «Единой России» по вопросам экологии Константином Цыбко. Озерск, цыбко константин, бутафорские деньги
Тюменские чиновники рассчитывают продать областное имущество более чем на 17 млн рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единственный в Тюменской области ветсанутильзавод, который находится в Ишиме, решено приватизировать. Как сообщил сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков, государственное унитарное предприятие будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

Владимир Третьяков отметил, что не может прояснить будущее завода, поскольку предприятие находится в сфере интересов областного департамента АПК. «Мы изменяем его юридическую форму, при этом государство продолжает полностью присутствовать в его уставном капитале», — подчеркнул он.

Как следует из информации на сайте департамента, предприятие будет переименовано в «Биотэкс-групп» с уставным капиталом в 82,7 миллиона рублей. Генеральным директором ООО станет действующий глава ветсанутильзавода Вадим Ермохин. В числе недвижимого имущества завода — шесть зданий, гараж, котельная, подстанция, инженерные сети и почти три с половиной гектара земли. Срок реорганизации не уточняется.

Планы по приватизации не включают в себя несколько крупных объектов, в уставном капитале которых есть доля Тюменской области. В частности, как заверил Владимир Третьяков, не планируется выставлять на продажу долю в АО «Терминал «Рощино», а также полностью принадлежащий региону крупный санаторий «Сибирь».

В целом в этом году планировалось получить доход от приватизации имущества в 17,3 миллиона рублей, однако эта цифра будет увеличена: в апреле с торгов ушло здание-памятник культуры на улице Семакова, 4, по цене в 15 миллионов рублей. Начальная цена составляла лишь три миллиона рублей.

Самый крупный доход от приватизации за последнее время был получен в 2016 году — тогда в казну поступило почти 133 миллиона рублей. Как сообщила, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», начальник отдела департамента имущественных отношений Наталья Капущенко, такой серьезный доход был получен на счет продажи принадлежавших региону 100% акций компании «Доктор А» и примерно 15% «Радио-7».

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров