В Тюмени горожане обеспокоены участившимися нападениями бездомных собак. Последний инцидент, по словам очевидцев, произошел на перекрестке улиц Амурская и Новосибирская, где бездомные псы бросаются на детей. Пользователи посоветовали автору поста позвонить в службу отлова собак, а некоторые задумались о создании «фонда укушенных и напуганных собаками».
О том, что бродячие псы нападают на детей, написала одна из пользователей группа «ЧС Тюмень» «ВКонтакте». По ее словам на углу улиц Амурской и Новосибирской в заброшенных домах обитает стая собак, которые кидаются на детей. «Мать — рыжая с подпалинами, щенки подростки — двое тигровых и три рыжих», — написала она. — Сын мой из школы шел, окружили, ладно мужчина помог — отогнал. И сегодня на мальчика кинулись, который спокойно на велосипеде ехал. Как он кричал от страха — не передать словами». Ребенок, по словам автора, успел уехать.
За час пост собрал больше 200 комментариев, одна из горожанок подтвердила, что на нее также нападала стая собак на улице Новосибирской. Часть горожан встала на защиту псов, посоветовав людям самим проявлять меньше агрессии и почаще подкармливать животных, а во избежание нападений просто не показывать свой страх. «Сейчас кто духом слаб на улицу что ли не выходить?», — возмутились в ответ тюменцы. В службу отлова, по словам некоторых пользователей, звонить смысла нет, поскольку «отловят, увезут, потом в другом районе выпустят, а вторично их не забирают». «Предлагаю создать фонд укушенных и напуганных собаками. Деньги в фонд удерживать с собаколюбов», — пошутил один из пользователей.
Оперативно получить комментарий в службе по отлову МКУ «Леспаркхоз» не удалось: телефон был постоянно занят. Согласно информации на сайте ведомства, отлов ведется по графику и по поступившим обращениям горожан. Вне графика в экстренных случаях сотрудники выезжают на отлов агрессивных псов, которые угрожают жизни и здоровью людей. Отловленные собаки передаются в пункт временного содержания. Если там не смогли подыскать им хозяина, неагрессивных животных (ниже 70 см в холке) выпускают обратно на улицу.