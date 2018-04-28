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17:42  28 апреля 2018 0

В переделе империи тюменского «короля автосалонов» — новый поворот. Арбитраж рассудил многочисленных родственников

Заседание городской Думы. 24.04.2014. Тюмень, михайлов владимир
Наследники Владимира Михайлова (в центре) делят его имущество и бизнесФото: Николай Бастриков © URA.RU

Конфликт родственников скончавшегося депутата-бизнесмена из Тюмени Владимира Михайлова затих. Стороны, делящие наследство владельца коммерческой империи «Дина», включающей в себя рынки и автосалоны, заключили мировое соглашение. Соответствующее решение закрепил Арбитражный суд Тюменской области, передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы дела.

Супруга бизнесмена, главный редактор журнала Fashion Collection в Тюмени, Валерия Михайлова, а также ее сын Лев Михайлов (ему принадлежит 10% во всех фирмах отца) отозвали многочисленные иски к предприятиям холдинга «Дина» (ООО «Авто-Дина Сервис», «Дина-Моторс», «Дина Моторс-Сервис», «Сервис Дина Плюс» и другие). Администрированием холдинга сейчас занимается другой сын депутата, Иван Михайлов. По условиям мирового соглашения, руководитель «Дины» обязан предоставить второй стороне для ознакомления всю бухгалтерскую документацию.

Источники агентства, знакомые с ходом арбитража по делу наследства Михайлова, предполагают, что родственники заключили часть договоренностей вне юрисдикции суда. Возможно, они касаются выплат, которые будет получать держатель 10-процентного пакета на постоянной основе. Как минимум, с высокой долей вероятности, Валерия и Лев Михайловы сохранят двухэтажный коттедж, расположенный в центре Тюмени по адресу: ул. Челюскинцев, 15. Его стоимость оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Дом бизнесмена Михайлова, расположенный по адресу Челюскинцев, 15 в центре Тюмени
Фото: Google карты
Валерия Михайлова (на фото) развернула тяжбу с родственниками мужа в надежде добиться для себя и сына лучшей доли
Фото: Страница Валерии Михайловой в «Инстаграмм»

Отец четверых сыновей, создатель холдинга «Дина» Владимир Михайлов скончался в августе 2016 года на 54-м году жизни. Перед этим в мае предприниматель сложил свои депутатские полномочия в городской думе. В качестве одной из причин для отказа от мандата указывались «усталость и желание сконцентрироваться на собственном бизнесе».

Эльдар Булатов
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