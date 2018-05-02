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02 мая 2018
01 мая 2018
Главные новости Москвы
02:26  02 мая 2018 0

Экс-участник шоу «Дом-2» рассказал о скором закрытии программы

Некогда известный всей стране Май Абрикосов уверен, что шоу себя изжилоФото: Роман Тертишный, Instagram

Один из бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, более известный телезрителям как Май Абрикосов, объяснил все чаще появляющиеся сообщения о смене формата передачи. По словам актера, если речь заходит о смене формата, значит интерес зрителя к программе угас.

«Почти каждые полгода организаторы кричат о „громких переменах“, — сообщил Тертишный на своей странице в сети Instagram. — Лично я воспринимаю это, как признак неудачного руководства». По словам экс-участника шоу, едва он слышит слово «перемены», как понимает, что на самом деле «рейтинг скатился вниз, интерес зрительский угас, все тухло и безысходно».

Актер уверен: нынешний «Дом-2» потерял внешнюю и внутреннюю структуру, руководство придумывает правила, которые само же и не соблюдает, а то новое, что возникает на проекте, уже не вызывает зрительского интереса, сообщает портал «Дни.ру». Все это говорит о том, что прежнего «Дома-2» не существует, а то что происходит сейчас — это «пустота» и «тупик».

Отметим, Тертишный не первый раз выступает с критикой некогда мегапопулярного реалити-шоу. Ранее Май Абрикосов требовал проверить участников и ведущих на наркозависимость. При этом актер предоставил справку о том, что сам с наркотики не употребляет.

Виктор Жуков
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