Эпидемия вирусных заболеваний в ХМАО продолжает набирать обороты — в регионе еще 11 школ закрыты на карантин. Об этом 3 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМАО — Югре.
По данным ведомства, карантин введен в одной школе города Белоярского, семи школах Урая, также свою работу временно приостановили два учебных заведения в Октябрьском и Березовском районе ХМАО. Частично закрыты еще 19 классов в школах ХМАО, а также 22 группы в 21 детском дошкольном общеобразовательном учреждении региона.
«Превышение среднеокружных показателей заболеваемости отмечается в Березовском районе (1593,72 на 100 тыс.), г. Нефтеюганск (1549,66 на 100 тыс. населения), г. Урай (1197,25 на 100 тыс. населения), г. Покачи (1142,17 на 100 тыс. населения), Кондинском районе (980,69 на 100 тыс. населения), Ханты-Мансийском районе (909,97 на 100 тыс. населения), г. Сургут (872,9 на 100 тыс. населения), г. Ханты-Мансийск (872,4 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Получить комментарий директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского на момент публикации материала не удалось. Главный медик ХМАО не ответил на звонки журналистов.
Как ранее сообщало агентство, карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний был введен во всех школах Нефтеюганска, а также в ряде других образовательных учреждений.