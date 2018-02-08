Школы в ХМАО закрыли на карантин из-за гриппа

12:11 08 февраля 2018 2

Занятия будут проходить в дистанционном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ханты-Мансийска приняли решение закрыть все школы города из-за надвигающейся эпидемии гриппа. Согласно информации на официальном городском портале столицы ХМАО, занятия будут проходить в дистанционном режиме с 8 по 14 февраля.



«В соответствии с приказом Департамента образования г. Ханты-Мансийска с целью минимизации эпидемиологического распространения ОРВИ и ГРИППА все общеобразовательные учреждения города с 8 по 14 февраля переведены на дистанционную форму обучения», — говорится в сообщении. В данный момент также зафиксирован рост показателей заболеваемости в Сургуте, Нефтеюганске, Урае, а также в населенных пунктах Октябрьского, Кондинского, Березовского районов.

Ранее «URA.RU» сообщало о закрытии школ в городах УрФО из-за роста заболеваемости ОРВИ. Хуже всего ситуация в Прикамье: в Перми ученики 217 классов освобождены от занятий, общее число заболевших превысило 30 тысяч человек. В Свердловской области число заболевших также приближается к пермским показателям. Пять детских садов закрыты на карантин, не работают 47 классов в 27 школах. В Тюменской области за неделю грипп и ОРВИ диагностировали у 13 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до 14 лет.