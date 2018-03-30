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30 марта 2018
14:56  30 марта 2018 1

Чайка ответил Титову на просьбу «амнистировать» Капчука. Бизнесмену не гарантируют свободу по прибытии в Россию

Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург
Генпрокуратура знакомится с делом КапчукаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Возвращение Сергея Капчука
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Генпрокуратур РФ Юрий Чайка и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов не готовы гарантировать Сергею Капчуку свободу по возвращении из-за рубежа. Бывший депутат палаты представителей свердловского Заксобрания, находящийся в Великобритании, попал в составленный бизнес-омбудсменом список предпринимателей, которые хотят вернуться в РФ, но скрываются от российского правосудия.

На совещании при генпрокуроре, которое состоялось в пятницу, 30 марта, в Екатеринбурге Борис Титов с трибуны привел случай Капчука как пример, когда ранее возбужденные «дела носят хозяйственный характер и вряд ли требуют реального лишения свободы».

Уже позже, отвечая на слова Бориса Титова, генпрокурор РФ Юрий Чайка лишь подтвердил, что прошение в отношении Капчука получено и рассматривается: «Конкретно об этом человеке я ответить пока не могу — обращение уполномоченного к нам только поступило, и мы этот вопрос изучаем. В целом амнистия — абсолютно правильный подход. Мы все эти вопросы будем решать в отношении людей, в том числе бизнесменов, которые вынуждены были уехать за рубеж, потому что испытывали давление правоохранительных органов».

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Борис Титов уточнил, что Капчук хочет вернуться с условием, чтобы в отношении него «не было никаких мер пресечения». «Случай Сергея Капчука — самый простой из всех, что есть. Дело, которое 15 лет тому назад было возбуждено, имело размер в 1,5 млн рублей, но вынудило человека скрываться долгие годы. Он хочет вернуться, тем более в Англии его начинают прессовать, вынуждая говорить, что все тут дураки в России, чего он делать не собирается. Мы надеемся, что в ближайшие дни он окажется в России. Он приедет сюда для того, чтобы в открытом режиме было завершено следствие по нему. Мы уверены в его невиновности, но некоторые следственные действия в отношении него будут необходимы», — пояснил Титов.

Антон Ольшанников
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