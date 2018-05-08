19:23 08 мая 2018 0

Александр Мажаров по-прежнему самый богатый чиновник Ямала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Ямала обнародовали свои доходы. Декларации госслужащих о доходах и имуществе за 2017 год были опубликованы на официальном сайте правительства региона.

О своей зарплате губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал давно, хотя декларация была опубликована только сейчас. За 2017 год он заработал 23,6 млн рублей за основную деятельность, а также получил 637 тыс. дополнительных выплат за звания и награды.

Большая часть заместителей Дмитрия Коылкина заработала гораздо больше. Так, куратор международных связей Александр Мажаров по-прежнему остается самым богатым из ямальских чиновников. За год он нарастил свои доходы еще на 10 млн, до 38,9 млн. рублей. У чиновника три автомобиля — «Лексус», «Порше» и «Тойота». Из недвижимости имеются три квартиры, два гаража, два частных дома и три земельных участка. Есть доля в многоквартирном доме и хозпостройка. А вот супруга Мажарова за год заработала всего 340 тысяч, однако список недвижимости у нее расширился с двух до пяти квартир.

Доходы зам губернатора по финансам Альбины Свинцовой по итогам 2017 года увеличились почти на три миллиона и достигли 30,7 млн рублей. У нее в собственности по-прежнему квартира и два земельных участка с домами. Супруг главного финансиста Ямала задекларировал всего 1,3 млн.

Фиголь, Соколова и Свинцова нарастили свои доходы за год Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Улучшила свое материальное положение и вице-губернатор Ирина Соколова. Ее доход за год вырос почти на четыре млн и составил 29,1 млн. рублей. Супруг заместителя губернатора за год задекларировал всего 1,4 млн. Но это не помешало ему разжиться новым «Мерседесом» вдобавок к уже имеющемуся «БМВ».

Наталья Фиголь, возглавляющая аппарат губернатора, за год задекларировала 29 млн. рублей. Ее доход тоже вырос примерно на четыре млн. Ее супруг отчитался о доходах в 1,4 млн. У семьи имеется две квартиры, машиноместо, участок с домом и гараж. Муж Фиголь, судя по всему, продал один из автомобилей. Сейчас он ездит на «Тойоте».

Но не у всех высокопоставленных чиновников дела идут гладко. Заместитель губернатора по безопасности Михаил Каган заработал за год 27,7 млн рублей, что примерно на миллион меньше, чем годом ранее. При этом чиновник избавился от земельного участка и смнил свой «Ленд Ровер» на «Мерседес». Супруга Михаила Кагана заработала 1,1 млн. рублей.

Больше всех доходы потерял первый зам губернатор Алексей Ситников. Его заработки упали с 35,8 до 27,6 млн. рублей. Преобразился и список недвижимости чиновника. Из собственности исчез один из двух домов и один из земельных участков. Зато появилось нежилое помещение. А вот список техники Ситников расширил новым «Мерседесом». У замгубернатора есть УАЗ, мотолодка и снегоход с квадроциклом. Супруга Ситникова заработала в прошлом году 8,6 млн. У нее в собственности имеется нежилое помещение, два авто и два снегохода.

Алексей Ситников отличился самым большим падением доходов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заместитель губернатора по экономике и инвестициям Дмитрий Артюхов в прошлом году увеличил свои доходы с 17 до 25,3 млн рублей. Недвижимость и транспорт молодого заместителя за год не изменились. Он ездит на «Ауди» и владеет участком земли. Собственного жилья у него нет. Супруга Артюхова задекларировала доход в 4,3 млн рублей.

Заместитель губернатора, курирующий сферу ЖКХ и строительства, Сергей Карасев тоже нарастил свой капитал. Его доходы подросли на четыре с небольшим миллиона и составили 24,9 млн. рублей. Карасев в прошлом году избавился от одной из квартир. Теперь у него их три. Он ездит на мотоцикле «Кавасаки». Супруга Карасева за год заработала 860 тыс. рублей. Тем не менее у нее в собственности две квартиры, гараж и два автомобиля.

Татьяна Бучкова, курирующая всю социалку на Ямале, стала самой бедной из членов ямальского правительства. За год она заработала 24,6 млн. У нее имеется квартира и машиноместо, хотя своего авто Бучкова не имеет. Ее супруг Виталий Бучков, который недавно вышел на пенсию и покинул пост начальника штаба УМВД по Ямалу, заработал всего 1,9 млн.