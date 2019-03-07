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Глава Зауралья на 8 Марта посоветовал женщинам дать «волшебный пендель» мужчинам. ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:07
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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил женщин со сцены драмтеатраФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал зауральских мужчин принять участие в демографическом рывке. Женщинам он посоветовал поддержать мужской труд, направленный на развитие Зауралья, и, при необходимости, дать им «волшебный пендель». Свои заявления он сделал накануне Международного женского дня, поздравляя представителей прекрасного пола с праздником со сцены курганского драмтеатра.

В самом начале своего поздравления Шумков отказался от официальных речей, поэтому все свое выступление он провел в шутливом тоне, вызывая тем самым общий смех и аплодисменты в зале. Врио губернатора Шумков пообещал всем присутствующим, что через несколько лет Зауралье станет развивающимся регионом, в котором хочется жить и работать. «Сегодня наша любимая Курганская область стоит на пороге больших перемен, хороших перемен, классных перемен, обновления, я очень прошу вас, милые дамы, поддержите наших мужиков», — отметил глава региона. Он добавил, что к каждому мужчине есть свой ключик: «Кому-то это нежное слово на ушко, кому-то это ободряющая нежная улыбка, кому-то, прошу прощения, волшебный пендель».

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, шумков вадим
Глава региона вручил зауральским женщинам награды
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«У нас наконец-то заработал механизм реализации поручений губернатора. Раньше они все время терялись, пропадали, не все реализовывались. Поэтому я готов отдельно в честь праздника выписать поручение губернатора мужчинам Курганской области принять участие в демографическом рывке», — заявил глава региона.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта
Выступление Шумкова вызвало улыбки и аплодисменты в зале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обращаясь к женщинам, Шумков предложил им «рожать как можно больше для родной Курганской области». «Это на самом деле лучший труд, который мы можем совершить в этой жизни», — добавил он.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, ансамбль, русский народный костюм, русский народный танец
Участников торжества поздравили творческие коллективы региона
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, поздравление с 8марта
В драмтеатре царило праздничное настроение
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, поздравление
Гостям праздника дарили цветы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поздравляет женщин с 8 марта, буфет
Глава Зауралья пожелал женщинам улыбок, тепла и любви
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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