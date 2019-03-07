Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал зауральских мужчин принять участие в демографическом рывке. Женщинам он посоветовал поддержать мужской труд, направленный на развитие Зауралья, и, при необходимости, дать им «волшебный пендель». Свои заявления он сделал накануне Международного женского дня, поздравляя представителей прекрасного пола с праздником со сцены курганского драмтеатра.
В самом начале своего поздравления Шумков отказался от официальных речей, поэтому все свое выступление он провел в шутливом тоне, вызывая тем самым общий смех и аплодисменты в зале. Врио губернатора Шумков пообещал всем присутствующим, что через несколько лет Зауралье станет развивающимся регионом, в котором хочется жить и работать. «Сегодня наша любимая Курганская область стоит на пороге больших перемен, хороших перемен, классных перемен, обновления, я очень прошу вас, милые дамы, поддержите наших мужиков», — отметил глава региона. Он добавил, что к каждому мужчине есть свой ключик: «Кому-то это нежное слово на ушко, кому-то это ободряющая нежная улыбка, кому-то, прошу прощения, волшебный пендель».
«У нас наконец-то заработал механизм реализации поручений губернатора. Раньше они все время терялись, пропадали, не все реализовывались. Поэтому я готов отдельно в честь праздника выписать поручение губернатора мужчинам Курганской области принять участие в демографическом рывке», — заявил глава региона.
Обращаясь к женщинам, Шумков предложил им «рожать как можно больше для родной Курганской области». «Это на самом деле лучший труд, который мы можем совершить в этой жизни», — добавил он.