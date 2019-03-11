Под окнами разваливающегося дома ходят дети ФОТО: предоставлено Александром Чепиком

Кусок кирпичной кладки выпал сегодня из стены пятиэтажного дома №79 на улице Профсоюзной в Тюмени (на первом этаже расположена детская поликлиника). Об этом «URA.RU» сообщил депутат Тюменской городской думы Александр Чепик, к которому с заявлением обратились жильцы разрушающейся пятиэтажки.

Заявители утверждают, что фасад дома размывает вода, текущая с крыши, из-за этого людям грозит реальная опасность. «Капитального ремонта здания не было за всю историю, только текущий» — говорится в документе (копия есть в распоряжении редакции). Кроме того, по словам жителей, подвальные помещения дома самовольно заняты предпринимателями, которые вывезли из подвала грунт и внесли изменения в конструкцию фундамента. Жильцы жалуются, что УК «Сибэнергосервис» не реагирует на опасную ситуацию.

По данным портала «Реформа ЖКХ», 56-квартирный дом был построен в 1969 году. Капитальный ремонт крыши в нем запланирован на 2019 год, ремонт фасада — на 2024 год.

Александр Чепик направил депутатский запрос в Госжилинспекцию Тюменской области — ответ на него пока не получен. «URA.RU» также не удалось оперативно получить информацию в ведомстве. В УК не ответили на звонок агентства.