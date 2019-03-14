В Кургане, сразу в двух областных больницах, после начала таяния снега протекли потолки. Фотографиями протечек поделились посетители медучреждений в сообществе «Инцидет. Курган» во «ВКонтакте».
«Недавно побывал в областной больнице, все лор-отделение в воде, с потолка капает. Почему не могли крышу сделать летом, разобрали весь корпус лор-отделения, и всю зиму отделение было без крыши и снег шел на чердак, начали только сейчас делать, когда на улице плюсовая погода», — возмутился Влад Петров. «Вы еще во второй городской не были», — заявили в ответ сразу несколько курганцев.
Залитый текущей с потолка водой коридор сфотографировали посетители областного психоневрологического диспансера. По их словам, такую картину можно увидеть в пищеблоке больницы. Также курганцы жалуются, что подходы к больнице полностью затоплены талыми водами.
В департаменте здравоохранения Курганской области оперативный комментарий получить не удалось — в пресс-службе ведомства попросили письменный запрос, чтобы разобраться со всеми обстоятельствами.