13 марта 2019
12 марта 2019

В Кургане после потепления протекли потолки в больницах. ФОТО

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:37
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Протечка потолка в администрации города Кургана (НЕОБР)
Воду собирают всеми способами (фото из архива)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, сразу в двух областных больницах, после начала таяния снега протекли потолки. Фотографиями протечек поделились посетители медучреждений в сообществе «Инцидет. Курган» во «ВКонтакте».

«Недавно побывал в областной больнице, все лор-отделение в воде, с потолка капает. Почему не могли крышу сделать летом, разобрали весь корпус лор-отделения, и всю зиму отделение было без крыши и снег шел на чердак, начали только сейчас делать, когда на улице плюсовая погода», — возмутился Влад Петров. «Вы еще во второй городской не были», — заявили в ответ сразу несколько курганцев.

В коридоре областной больницы воду собирают в ведра и с помощью тряпок
Фото: Влад Петров, «Инцидент. Курган», «В Контакте»

Залитый текущей с потолка водой коридор сфотографировали посетители областного психоневрологического диспансера. По их словам, такую картину можно увидеть в пищеблоке больницы. Также курганцы жалуются, что подходы к больнице полностью затоплены талыми водами.

В областном психоневрологическом диспансере тоже течет крыша
Фото: «Инцидент. Курган», «В Контакте»

В департаменте здравоохранения Курганской области оперативный комментарий получить не удалось — в пресс-службе ведомства попросили письменный запрос, чтобы разобраться со всеми обстоятельствами.

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