Аттестация кандидатов на должность ректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) пройдет 31 мая. Приказ об это опубликован на сайте Минобрнауки РФ. Бывший глава опорного вуза Тюменской области ранее был осужден по трем уголовным делам.
Из документа следует, что что кандидаты должны предоставить материалы в аттестационную комиссию министерства в срок с 6 по 15 мая. Оперативно узнать, сформирован ли список кандидатов на должность главы вуза внутри ТИУ, не удалось — в университете попросили направить официальный запрос.
После отставки Олега Новоселова в мае 2017 года обязанности ректора исполняет Вероника Ефремова. Ранее агентство сообщало, что Новоселов был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, за что получил три условных срока — последний в ноябре 2018 года.