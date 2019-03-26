Курганские фанаты стали героями публикации главной испанской газеты

На сайте испанской газеты El País вышел материал о российском фан-клубе «Эйбара» из Кургана. О статье под заголовком «Сибирские художники, которые повествуют эпопею „Эйбара“ в степи» сообщает спортивный портал sports.ru.
Основателем уральского фан-клуба испанской команды стал молодой переводчик из Кургана Артем Прожога. Он заразил своим увлечением друзей и своего отца — художника Юрия Прожогу, который нередко посвящает свои работы спорту.
«Как гласит девиз клуба, возможен другой футбол — это меня и зацепило», — признается Артем Прожога. Он уверен, что в будущем продолжит работать над продвижением испанского клуба. «Я не пытаюсь никого переубедить или завербовать. Я просто хочу показать полную картину испанского футбола. Приукрашивать историю ни к чему — она и так довольно хороша!» — отмечает Артем. «Посол высшей категории», — называет курганца генеральный директор «Эйбара» Хон Андер Уласия.
«Э?йбар» (Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.) — испанский футбольный клуб из одноименного города в провинции Гипускоа. НСобственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций. Клуб основан в 1940 году.