25 марта 2019
24 марта 2019
22 марта 2019

Курганские фанаты стали героями публикации главной испанской газеты

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 11:59
Размер текста
-
17
+
Артем Прожога болеет за испанский клуб уже несколько летФото с сайта sports.ru

На сайте испанской газеты El País вышел материал о российском фан-клубе «Эйбара» из Кургана. О статье под заголовком «Сибирские художники, которые повествуют эпопею „Эйбара“ в степи» сообщает спортивный портал sports.ru.

Основателем уральского фан-клуба испанской команды стал молодой переводчик из Кургана Артем Прожога. Он заразил своим увлечением друзей и своего отца — художника Юрия Прожогу, который нередко посвящает свои работы спорту.

«Как гласит девиз клуба, возможен другой футбол — это меня и зацепило», — признается Артем Прожога. Он уверен, что в будущем продолжит работать над продвижением испанского клуба. «Я не пытаюсь никого переубедить или завербовать. Я просто хочу показать полную картину испанского футбола. Приукрашивать историю ни к чему — она и так довольно хороша!» — отмечает Артем. «Посол высшей категории», — называет курганца генеральный директор «Эйбара» Хон Андер Уласия.

«Э?йбар» (Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D.) — испанский футбольный клуб из одноименного города в провинции Гипускоа. НСобственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций. Клуб основан в 1940 году.

Свои рисунки Юрий Прожога нередко посвящает футболу
Фото Юрия Прожоги
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...