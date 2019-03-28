Тюменский прокурор нашел коррупцию в работе депутатов гордумы

Депутаты думы Тюмени не смогли утвердить перечень наказов избирателей в связи с претензиями прокурора. Вопрос был исключен из повестки заседания гордумы и будет изучен дополнительно. Такое решение было принято парламентариями единогласно 28 марта.
Прокурор Тюмени Эдуард Гиматов потребовал внести изменения в наказы избирателей. По его мнению, сейчас при рассмотрении наказов присутствуют коррупционные схемы. «Одна из формулировок включения наказов в программу реализации „реальность осуществления“ содержит признаки коррупции в виду юридически-лингвистической неопределенности и относится к оценочным суждениям», — заметил он неточности в требованиях к городской думе (документ имеется в распоряжении редакции).
Ранее депутат городской думы Мурат Тулебаев возмутился тем, что в повестку заседания городской комиссии по экономическому развитию и бюджету вместо наказов избирателей, которые он передавал, были включены мероприятия по Ленинскому округу. Он предположил, что события были взяты из муниципальной программы, которая принята на этот год и будет и так исполнена.