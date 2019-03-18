На городской комиссии по экономическому развитию и бюджету, которая состоится 20 марта, должны были обсудить наказы избирателей депутатам. Но вместо этого в документах оказались программные мероприятия, обеспеченные бюджетом.
«Получил документы к комиссии и удивился: вместо наказов, которые я передавал от избирателей Калининского округа, под моей фамилией стоят мероприятия по Ленинскому округу. Я боюсь, что мероприятия взяли из муниципальной программы, которая принята на этот год. Просто расписали — и все. Но ведь эти проекты уже включены в программу и будут исполнены», — заметил в разговоре с «URA.RU» депутат городской думы Мурат Тулебаев.
Он также рассказал, что в своей депутатской практике впервые сталкивается с подобными решениями, но предполагает, что и другие депутаты гордумы могли получить подобные документы. «Я не понимаю, это сбой в компьютерной системе или в головах?» — высказал сомнение Тулебаев. Он намерен поднять вопрос о наказах избирателей и программных мероприятиях на ближайшем заседании комиссии в гордуме.
В пресс-службе городской думы пояснили «URA.RU», что регулярно сверяют имеющиеся планы и наказы избирателей, переданные депутатами. «Наказы что-то сделать, отремонтировать могут входить в конкретные имеющиеся программы. Если что-то не включено, то это обсуждается на комиссиях. Работа ведется постоянно», — заметили в пресс-службе.