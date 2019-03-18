17 марта 2019
15 марта 2019

Вместо наказов избирателей в тюменской гордуме обсудят программные мероприятия, на которые уже выделены деньги

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 20:48
Размер текста
-
17
+
Комиссия по бюджету гордума. Тюмень, тулебаев мурат
Депутат Мурат Тулебаев в недоумении от принятых решенийФото: Николай Бастриков © URA.RU

На городской комиссии по экономическому развитию и бюджету, которая состоится 20 марта, должны были обсудить наказы избирателей депутатам. Но вместо этого в документах оказались программные мероприятия, обеспеченные бюджетом.

«Получил документы к комиссии и удивился: вместо наказов, которые я передавал от избирателей Калининского округа, под моей фамилией стоят мероприятия по Ленинскому округу. Я боюсь, что мероприятия взяли из муниципальной программы, которая принята на этот год. Просто расписали — и все. Но ведь эти проекты уже включены в программу и будут исполнены», — заметил в разговоре с «URA.RU» депутат городской думы Мурат Тулебаев.

Он также рассказал, что в своей депутатской практике впервые сталкивается с подобными решениями, но предполагает, что и другие депутаты гордумы могли получить подобные документы. «Я не понимаю, это сбой в компьютерной системе или в головах?» — высказал сомнение Тулебаев. Он намерен поднять вопрос о наказах избирателей и программных мероприятиях на ближайшем заседании комиссии в гордуме.

В пресс-службе городской думы пояснили «URA.RU», что регулярно сверяют имеющиеся планы и наказы избирателей, переданные депутатами. «Наказы что-то сделать, отремонтировать могут входить в конкретные имеющиеся программы. Если что-то не включено, то это обсуждается на комиссиях. Работа ведется постоянно», — заметили в пресс-службе.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...