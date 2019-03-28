В загородной резиденции губернатора Артюхова сокращают сотрудников

Оптимизация деятельности ямальских властей, которую в начале года начал губернатор Дмитрий Артюхов, коснулась гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», более известного как загородная резиденция губернатора. Правительство Ямала планирует сократить персонал комплекса на 15 человек, оставив в штате 130 сотрудников. Это следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правительства.
«Оптимизировать деятельность ГКУ ЯНАО «ГТК «Ямальский» путем уменьшения с 01 апреля 2019 года предельной штатной численности на 15 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 130 штатных единиц», — говорится в документе.
В пресс-службе губернатора объяснили, что с этого года комплекс перешел в подчинение управления делами правительства. При этом в последнем ведомстве есть производственно-техническое управление, сотрудники которого частично дублируют работу персонала гостиницы. «У учреждения имеется ремонтная база и специалисты, обеспечивающие, в том числе, предрейсовый технический осмотр транспорта и медицинский осмотр водителей. В рамках оптимизации предполагается передача от ГТК „Ямальский“ в ГУ ПТО УД 10 транспортных средств и, соответственно, 10 штатных единиц водителей и механиков», — пояснили в правительстве.
Еще пять ставок будет ликвидировано. Четыре из них оказались вакантными. Таким образом при оптимизации был сокращен один сотрудник гостиницы.