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В загородной резиденции губернатора Артюхова сокращают сотрудников

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 20:53
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, шератон отель, стойка администрации
В губернаторской гостинице оптимизируют работуФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив)

Оптимизация деятельности ямальских властей, которую в начале года начал губернатор Дмитрий Артюхов, коснулась гостинично-транспортного комплекса «Ямальский», более известного как загородная резиденция губернатора. Правительство Ямала планирует сократить персонал комплекса на 15 человек, оставив в штате 130 сотрудников. Это следует из проекта постановления, опубликованного на официальном сайте правительства.

«Оптимизировать деятельность ГКУ ЯНАО «ГТК «Ямальский» путем уменьшения с 01 апреля 2019 года предельной штатной численности на 15 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 130 штатных единиц», — говорится в документе.

В пресс-службе губернатора объяснили, что с этого года комплекс перешел в подчинение управления делами правительства. При этом в последнем ведомстве есть производственно-техническое управление, сотрудники которого частично дублируют работу персонала гостиницы. «У учреждения имеется ремонтная база и специалисты, обеспечивающие, в том числе, предрейсовый технический осмотр транспорта и медицинский осмотр водителей. В рамках оптимизации предполагается передача от ГТК „Ямальский“ в ГУ ПТО УД 10 транспортных средств и, соответственно, 10 штатных единиц водителей и механиков», — пояснили в правительстве.

Еще пять ставок будет ликвидировано. Четыре из них оказались вакантными. Таким образом при оптимизации был сокращен один сотрудник гостиницы.

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