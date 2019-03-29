На Ямале суд вынес приговор воспитателю-педофилу

Воспитатель проведет за решеткой больше 6 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тазовском (ЯНАО) суд вынес приговор младшему воспитателю школы-интерната, обвиненному в педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также одного года ограничения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей», — заявили в ведомстве.

По словам силовиков, в 2015 и 2017 годах 59-летний младший воспитатель Тазовской школы интерната среднего общего образования совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц. О его действиях сообщила мама одной из потерпевших после жалобы дочери. «Следствием выявлено пять эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12-ти и 14-летнего возраста», — отметили в следственном комитете.

Суд признал мужчину виновным по статье насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. На судебном процессе мужчина свою вину не признал.