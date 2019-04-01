Уникальное курганское конструкторское бюро отчиталось о падении прибыли в 15 раз

СКБМ занимается разработкой боевых машин пехоты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) завершило 2018 год с чистой прибылью в 845 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом (около 13 млн рублей) данный показатель снизился более чем в 15 раз. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности предприятия, опубликованной на портале раскрытия информации.

Падение прибыли обусловлено снижением выручки СКБМ на 17,3 млн рублей при росте себестоимости продукции на 20 млн рублей. «Причиной этого является особенность деятельности общества, так как <…> ОАО „СКБМ“ в том числе выполняет работы с длительным производственным циклом, поэтому объемы реализации не равномерны по периодам и объему затрат для выполнения работ», — пояснили на предприятии.

Одной из основных причин снижения выручки является сокращение объема продаж по договорам, выполняемым для «Курганмашзавода» (КМЗ), на 39,6 млн рублей. При этом КМЗ является для СКБМ крупнейшим заказчиком: доля работ, выполняемых для этого предприятия, превышает 50%. Выручка по ряду научно-технических услуг в интересах других заказчиков также сократилась. Это объясняется тем, что обязательства по многим разовым договорам были полностью исполнены в 2017 году. При этом объемы работ по договорам Гособоронзаказа возросли, выручка в этом направлении деятельности увеличилась на 36,5 млн рублей — почти до 100 млн.

СКБМ — ведущее предприятие России по проектированию боевых машин пехоты и гражданской техники на их базе. Компания разрабатывала гусеничный транспорт, предназначенный для круглогодичной эксплуатации в условиях бездорожья и Крайнего Севера. Основным акционером является КМЗ — вместе с ним в конце февраля СКБМ окончательно перешло под управление корпорации «Ростех», которой предстоит решить финансовые проблемы уникальных курганских предприятий.