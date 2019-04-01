«URA.RU» рассказывает, как заставить депутатов и чиновников замолчать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Для вас — главные новости понедельника, 1 апреля:

Первый день месяца, совпавший с первым днем недели, начнется с изменений для россиян. В апреле вас удивят цены на бензин, стоимость кормов для животных и товаров для детей, скидки на ОСАГО и индексация пенсий.

Минтруд заметил, что чиновники стали менее эффективно работать, и порекомендовал им не переутомляться. Говорят, госслужащие совсем себя не берегут, задерживаются на работе и перерабатывают. Поэтому нужно принимать меры.

Ночью неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге. В кабинете гендиректора, главного редактора и главного бухгалтера сломали компьютеры, украли два жестких диска. На столе оставили записку с угрозами.

Свердловчанам анонсировали «самые важные изменения в областной закон» — местные депутаты разрешат собирать в лесу мох, камыш, тростник и лесные подстилки. Жизнь налаживается.

Герман Стерлигов открыл магазин для бедных, где хлеб стоит 440 рублей. «Для особо тупых» бизнесмен объяснил, что это цена за килограмм. Правда, в таком случае, привычная россиянину буханка будет стоить около ста рублей.

Депутаты РФ все чаще удивляют: то предлагают питаться одними «макарошками», то говорят, что чиновники имеют право покупать дорогие авто за счет бюджета. «URA.RU» нашло способ, как утихомирить парламентариев. Еще мы расскажем вам, где недорого закупиться качественными продуктами, пока цены на них растут, а доходы россиян падают.