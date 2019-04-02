Тюменские власти с третьей попытки продали особняк в центре Москвы

Тюменские власти с третьей попытки продали особняк в Москве, расположенный недалеко от Красной площади. На аукционе, состоявшемся 2 апреля, за здание удалось выручить около 139,5 млн рублей, сообщили «URA.RU» в фонде имущества Тюменской области.
Победителем аукциона признано ООО «СистемаПлюс», предложившее первоначальную цену. Ранее нежилое здание на ул. Пятницкой, 47 стр. 2, пытались продать дважды — в 2016 и 2019 годах — но аукционы не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. При этом, фонд имущества не снижал цену дома, считая ее рыночной.
Согласно открытым источникам, объект на Пятницкой построен в 1991 году рядом с городской усадьбой Павлова. Ранее особняк служил представительством правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ, но в последнее время здание пустовало.