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За пост главы Тобольска будут бороться четверо

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 11:53
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Общественные слушания по бюджету . Тюмень, афанасьев максим
Один из главных претендентов — Максим Афанасьев (на фото справа)Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На должность главы Тобольска Тюменской области заявились два новых кандидата. В конкурсную комиссию поступили документы от индивидуального предпринимателя, учредителя и директора ООО «Полиглот» Григория Избенко и предпринимателя Тимура Темуркаева, сообщает пресс-служба гордумы.

Избенко идет как самовыдвиженец, а Темуркаев выступает от партии ЛДПР.

В конкурсной комиссии уже лежат документы двух кандидатов: депутата городской думы Тобольска Михаила Никитина и заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева. Последнего называют основным кандидатом на пост градоначальника Тобольска.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 мая. Кто будет новым мэром Тобольска, станет известно 28 мая. Прежний глава города Владимир Мазур ушел в отставку с 23 апреля.

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