За пост главы Тобольска будут бороться четверо

На должность главы Тобольска Тюменской области заявились два новых кандидата. В конкурсную комиссию поступили документы от индивидуального предпринимателя, учредителя и директора ООО «Полиглот» Григория Избенко и предпринимателя Тимура Темуркаева, сообщает пресс-служба гордумы.
Избенко идет как самовыдвиженец, а Темуркаев выступает от партии ЛДПР.
В конкурсной комиссии уже лежат документы двух кандидатов: депутата городской думы Тобольска Михаила Никитина и заместителя главы администрации Тюмени Максима Афанасьева. Последнего называют основным кандидатом на пост градоначальника Тобольска.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 мая. Кто будет новым мэром Тобольска, станет известно 28 мая. Прежний глава города Владимир Мазур ушел в отставку с 23 апреля.