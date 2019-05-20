Юрий Юхневич (на фото справа) уверен, только прямые выборы позволят определить настоящего градоначальника Тобольска Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Члены партии КПРФ предлагают вернуть прямые выборы главы города в Тобольске. Сейчас кандидата утверждают депутаты гордумы. Информацию об этом «URA.RU» сообщил первый секретарь комитета Тобольского городского отделения партии Юрий Юхневич.

«Глава города Тобольска должен не назначаться депутатами по указке сверху, а избираться всеобщим народным голосованием жителей города. И никем другим. С 2005 года нашим городом руководят приезжие „назначенцы“. Из этого срока благополучным для города можно считать только двухлетний период правления Евгения Куйвашева (сейчас он губернатор Свердловской области — прим. ред.)», — высказался в официальном заявлении Юхневич и отметил, что все городские системы пришли в упадок.

По его словам, из-за отсутствия прямых выборов глава города и городская администрация давно потеряли доверие граждан, отстранились от народа и существуют в мире, не имеющем ничего общего с действительностью.

Ранее «URA.RU» писало, что партия КПРФ не намерена выставлять кандидата на выборы градоначальника Тобольска, так как уверена: 21 представитель «Единой России» в думе проголосует за заместителя главы Тюмени Максима Афанасьева.

В это же время на сайте change.org начался сбор подписей тоболяков, которые хотят видеть на посту главы местного жителя и выступают против того, чтобы городом управлял «варяг».

Заявки на участие в конкурсе на пост главы Тобольска принимали до 20 мая. Документы подали четыре кандидата. Официально итоги выборов подведут 28 мая.