За место мэра Тобольска (Тюменская область) поборются шесть человек. Накануне в Тобольской гордуме закончили принимать документы от кандидатов. Последними заявились пенсионерки Лариса Шакурова и Ирина Катышева.
«Лариса Шакурова — председатель совета регионального отделения политической партии „Социальная защита“. Ирина Катышева — председатель ТСЖ „400 лет Тобольску“. Инициатором ее выдвижения для участия в конкурсе выступил территориальный свободный профессиональный союз „Союз ССР“. Обе женщины пенсионерки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе гордумы.
Таким образом, за место руководителя Тобольска будут бороться шесть кандидатов: пенсионерки Лариса Шакурова, Ирина Катышева, предприниматели Григорий Избенко, Тимур Темуркаев, депутат городской думы Тобольска Михаил Никитин и заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. Последнего кандидата называют фаворитом этих выборов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что оппозиционные партии отказались участвовать в выборах из-за невозможности продвинуть своих кандидатов, а КПРФ и вовсе предложило вернуть прямые выборы градоначальника.
Итоги выборов подведут 28 мая.