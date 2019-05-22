В Зауралье дети остались без отдыха из-за нарушений в санатории

Санаторию не разрешили принимать детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Около 200 детей лишились возможности отправиться на отдых и лечение в санаторий «Сосновая роща», который входит в АО «Курорты Зауралья» (принадлежит правительству региона). Смену не разрешили открыть из-за нарушений, найденных специалистами Роспотребнадзора. Сотрудники предприятия, которые постоянно жалуются на задержки зарплаты, боятся, что останутся без работы.

Работники «Курортов Зауралья» обратились с письмом в «URA.RU». «В санатории складывается критическая ситуация, в нем на сегодняшний день отдыхает около 50 человек, а общая загрузка санатория — 520 человек (200 из которых — санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия), — написали сотрудники предприятия. — Почему руководство АО „Курорты Зауралья“ безалаберно подготавливается к заезду детей и мы лишены работы и денежных средств, которые могли бы получить в результате проведения смены? Кто понесет за это наказание?»

В департаменте образования Курганской области отметили, что также озабочены сложившейся ситуацией. «Аукционы отыграны, сегодня мы ждем письма от „Курортов Зауралья“ с информацией, когда будут устранены недостатки», — рассказала пресс-секретарь департамента Снежанна Трофимец. В АО «Курорты Зауралья» сообщили, что работают над устранением недочетов, однако сроки открытия смены назвать не смогли

«Курорты Зауралья» управляют известными в регионе санаториями «Озеро Медвежье», «Сосновая роща» и «Лесники». Долги по зарплате здесь копятся уже не в первый раз. Так, в августе 2018 года прокуратура сообщала, что 87 работников не могли дождаться положенных им денег. Бывшего директора «Курортов Зауралья», обвиняемого в сокрытии крупных сумм от налоговой службы, приговорили к штрафу 20 тыс. рублей с учетом того, что задолженность была погашена. Также суд рассматривает дело в отношении бывшего главбуха госпредприятия — ее обвиняют в присвоении 1,3 млн рублей.