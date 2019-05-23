Антипинский НПЗ ищет сотрудников, несмотря на банкротство

Антипинский нефтеперерабатывающий завод под Тюменью ищет сотрудников для работы на предприятии, несмотря на собственное банкротство. Такая информация размещена на сайте раскрытия информации «СБИС».
Согласно сведениям, в организации ждут начальников участка, ведущих инженеров, электромонтеров, станочников и других специалистов. В общей сложности заявлено 14 вакансий. Последнее объявление о поиске специалистов размещено 6 мая.
Ранее «URA.RU» писало, что АНПЗ, долги которого превысили 346 млрд рублей, заявил о своей несостоятельности. Завод подал иск в арбитражный суд Тюменской области о признании себя банкротом. 30 апреля предприятие прекратило переработку нефти. На встрече с работниками 21 мая руководство завода заявило, что сокращений на предприятии не будет. Завод является одним из крупнейших предприятий не только Тюменской области, но и всей России. Его регулярно посещали губернатор и гости из других регионов.