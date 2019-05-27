Протоиерей поддержал сравнение «битвы за сквер» в Екатеринбурге с расстрелом Романовых

По словам Дмитрия Смирнова, протестующим «по ребрам можно дать дубинкой» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Протоиерей Дмитрий Смирнов допустил сравнение протестов в Екатеринбурге против строительства храма в центре города с расстрелом императорской семьи. По словам Смирнова, эти события имеют общий «дух».

«Разумеется, тот дух, который владеет организаторами и некоторыми последователями этих акций, из того же источника, что и те, которые привели к гибели [семьи Николая II] и к дичайшим репрессиям [против священников]. Просто люди не знают этой истории, они же в школе не проходили», — сказал Смирнов. Он добавил, что люди, которые выступают против храма в центре Екатеринбурга, протестуют против «души народа», передает «Национальная служба новостей».

«Как может храм, который занимает по площади 200 метров, мешать какому-то парку? Это смешно, он украшает парк», — сказал Смирнов. По словам священника, если люди «ломают заборы», им «по ребрам можно дать дубинкой, но не сильно».

Как ранее писало «URA.RU», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил несанкционированные акции против строительства храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга с расстрелом последней императорской семьи. Историки раскритиковали это сопоставление и назвали слова священника «оскорбительными» и далекими от реальности.