В Челябинске рассказали, где в общественном транспорте есть кондиционеры

В Челябинске кондиционерами оборудовано 50% машин общественного транспорта, меньше всего систем охлаждения воздуха — 39% — установлено в автобусах. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В Челябинске работают 62 автобусных (без учета сезонных), 14 трамвайных и пять троллейбусных маршрутов. На линию должны выходить порядка 1070 единиц подвижного состава, 50% из них оснащены системами кондиционирования воздуха», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Полностью оборудованы кондиционерами троллейбусы. Сейчас на линию выходят 68 новых троллейбусов «Синара» и во всех машинах есть система кондиционирования. Трамваи на 92% оснащены системами охлаждения воздуха. Речь также ижет о новых машинах, закупленных в 2021-2024 годах.
Хуже всего дела обстоят с автобусами. Кондиционеры есть только в 39% машин особо большого, большого и частично среднего класса. Цифра будет расти по мере обновления подвижного состава.
За шесть лет — с 2019 по 2025 год — Челябинск прошел путь от полного отсутствия кондиционеров в общественном транспорте к использованию их хотя бы в половине машин. «Перевозчикам поставлена задача обеспечить 100% работоспособность систем кондиционирования. Еще немного и кондиционер станет базовым требованием в общественном транспорте Челябинска и по всей агломерации», — сообщили в пресс-службе миндортранса.
В Челябинске ранее было составлено 60 актов о превышении температуры в маршрутном транспорте. По итогам составленных актов перевозчикам будут выставлены штрафы, уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
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