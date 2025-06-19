19 июня 2025

Редкий классический маслкар замечен в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили редкий маслкар Pontiac GTO 1966 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на эту модель Pontiac варьируется от 5 до 10 миллионов рублей (архивное фото)
Цена на эту модель Pontiac варьируется от 5 до 10 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский автомобиль — Pontiac GTO 1966 года, один из самых знаковых маслкаров в истории. Фотографиями машины делятся автолюбители в соцсетях.

Pontiac GTO считается одной из первых серийных моделей, положивших начало целой эпохе американских маслкаров. Автомобиль оснащен V8-двигателем объемом более 6,3 литра, а его дизайн с двойными круглыми фарами и капотом с воздухозаборником стал иконой стиля 60-ых.

Данную модель редко встретишь в России. Цены на Pontiac GTO в хорошем состоянии в России варьируются от 5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от оригинальности и степени реставрации. Фото культового маслкара было опубликовано в сообществе «Привет Был Замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

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На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский автомобиль — Pontiac GTO 1966 года, один из самых знаковых маслкаров в истории. Фотографиями машины делятся автолюбители в соцсетях. Pontiac GTO считается одной из первых серийных моделей, положивших начало целой эпохе американских маслкаров. Автомобиль оснащен V8-двигателем объемом более 6,3 литра, а его дизайн с двойными круглыми фарами и капотом с воздухозаборником стал иконой стиля 60-ых. Данную модель редко встретишь в России. Цены на Pontiac GTO в хорошем состоянии в России варьируются от 5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от оригинальности и степени реставрации. Фото культового маслкара было опубликовано в сообществе «Привет Был Замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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