На улицах Екатеринбурга был замечен редкий американский автомобиль — Pontiac GTO 1966 года, один из самых знаковых маслкаров в истории. Фотографиями машины делятся автолюбители в соцсетях.
Pontiac GTO считается одной из первых серийных моделей, положивших начало целой эпохе американских маслкаров. Автомобиль оснащен V8-двигателем объемом более 6,3 литра, а его дизайн с двойными круглыми фарами и капотом с воздухозаборником стал иконой стиля 60-ых.
Данную модель редко встретишь в России. Цены на Pontiac GTO в хорошем состоянии в России варьируются от 5 до 10 миллионов рублей, в зависимости от оригинальности и степени реставрации. Фото культового маслкара было опубликовано в сообществе «Привет Был Замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
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