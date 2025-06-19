19 июня 2025

«Группа Синара» объявила отбор инноваций для транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение подписали на ПМЭФ-2025
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ПМЭФ-2025

«Группа Синара» и Фонд «Московский инновационный кластер» (Фонд МИК) объявили о запуске отбора инновационных разработок для транспортного машиностроения. Соответствующее соглашение было подписано 20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили URA.RU в пресс-службе «Группы Синара».

«Мы являемся ключевым производителем российского транспорта широчайшей номенклатуры — локомотивы, электропоезда, специализированная путевая техника. Также производим троллейбусы и электробусы собственной разработки. Сейчас находимся в активной фазе создания первого в России отечественного высокоскоростного пассажирского поезда и инновационного трамвая „Синара“. При этом вся эта работа строится на приоритетном использовании отечественного ПО и IT-решений, многие наши разработки уже внедрены, и мы рассчитываем, что сотрудничество с Фондом МИК поможет расширить наши возможности, ускорить и масштабировать процесс создания и внедрения передовых отечественных продуктов», — отметил заместитель генерального директора «Группы Синара» Антон Зубихин. 

В рамках сотрудничества фонд МИК привлечет к исполнению технологических запросов широкий круг разработчиков, включая компании с готовыми отраслевыми решениями. «Группа Синара» сфокусируется на внедрении отобранных технологий, а также подготовке собственных перспективных разработок для последующего вывода их на рынок через свою аккредитованную IT-компанию при поддержке фонда МИК. По мере развития партнерства стороны планируют рассматривать различные меры поддержки — от грантов до образовательных программ для сотрудников. Генеральный директор фонда МИК Алексей Парабучев подчеркнул, что Московский инновационный кластер обладает необходимой экспертизой для поиска и внедрения инноваций, а технологические компании смогут получить дополнительные ресурсы и консультационную поддержку для адаптации своих решений под нужды заказчика.

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«Группа Синара» и Фонд «Московский инновационный кластер» (Фонд МИК) объявили о запуске отбора инновационных разработок для транспортного машиностроения. Соответствующее соглашение было подписано 20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили URA.RU в пресс-службе «Группы Синара». «Мы являемся ключевым производителем российского транспорта широчайшей номенклатуры — локомотивы, электропоезда, специализированная путевая техника. Также производим троллейбусы и электробусы собственной разработки. Сейчас находимся в активной фазе создания первого в России отечественного высокоскоростного пассажирского поезда и инновационного трамвая „Синара“. При этом вся эта работа строится на приоритетном использовании отечественного ПО и IT-решений, многие наши разработки уже внедрены, и мы рассчитываем, что сотрудничество с Фондом МИК поможет расширить наши возможности, ускорить и масштабировать процесс создания и внедрения передовых отечественных продуктов», — отметил заместитель генерального директора «Группы Синара» Антон Зубихин.  В рамках сотрудничества фонд МИК привлечет к исполнению технологических запросов широкий круг разработчиков, включая компании с готовыми отраслевыми решениями. «Группа Синара» сфокусируется на внедрении отобранных технологий, а также подготовке собственных перспективных разработок для последующего вывода их на рынок через свою аккредитованную IT-компанию при поддержке фонда МИК. По мере развития партнерства стороны планируют рассматривать различные меры поддержки — от грантов до образовательных программ для сотрудников. Генеральный директор фонда МИК Алексей Парабучев подчеркнул, что Московский инновационный кластер обладает необходимой экспертизой для поиска и внедрения инноваций, а технологические компании смогут получить дополнительные ресурсы и консультационную поддержку для адаптации своих решений под нужды заказчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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