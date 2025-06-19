Екатеринбург входит в число ключевых городов авиасообщения с ОАЭ

Екатеринбург входит в десятку российских городов с прямыми рейсами в города Объединенных Арабских Эмиратов. За сутки между Россией и ОАЭ было выполнено 38 регулярных рейсов в обе стороны, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Из ОАЭ сегодня можно было попасть в 10 российских городов: Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Уфу», — уточнил Кореняко в своем telegram-канале. Было перевезено более 4,5 тысячи пассажиров.
Рейсы выполняли «Аэрофлот», «Азимут», Emirates, Etihad Airways и Flydubai. Наиболее активно летал лоукостер Flydubai, он совершил десять рейсов в ОАЭ из России и девять из ОАЭ в РФ.
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