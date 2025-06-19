19 июня 2025

Самолет из Екатеринбурга в единственный город округа задержался почти на сутки. Скрин

Рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар задержали почти на сутки
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Перелет в Нарьян-Мар перенесен на 21 час
Перелет в Нарьян-Мар перенесен на 21 час Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс 7R-841 российской авиакомпании «РусЛайн» в единственный город Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар почти на сутки. Его перенесли с утра 19 июня на утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:35 и прилететь в Нарьян-Мар в 12:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 20 июня на 09:00 по уральскому времени.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс 7R-841 российской авиакомпании «РусЛайн» в единственный город Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар почти на сутки. Его перенесли с утра 19 июня на утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:35 и прилететь в Нарьян-Мар в 12:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 20 июня на 09:00 по уральскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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