Перелет в Нарьян-Мар перенесен на 21 час
В аэропорту Кольцово задержался рейс 7R-841 российской авиакомпании «РусЛайн» в единственный город Ненецкого автономного округа Нарьян-Мар почти на сутки. Его перенесли с утра 19 июня на утро следующего дня, следует из онлайн-табло екатеринбургской авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 11:35 и прилететь в Нарьян-Мар в 12:00 по местному времени. Сейчас вылет борта намечен на 20 июня на 09:00 по уральскому времени.
Ситуация на момент публикации
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