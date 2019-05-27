Историки раскритиковали сравнение «битвы за сквер» в Екатеринбурге с расстрелом Романовых

Историки раскритиковали слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, сравнившего конфликт вокруг строительства храма у Театра драмы в уральской столице с расстрелом семьи императора Николая II. Эксперты назвали заявление священнослужителя «оскорбительными» и далекими от реальности.
«На мой взгляд, это более чем произвольное и даже оскорбительное сравнение. Конечно, расстрел царской семьи — это преступление большевистской власти, которое положило начало дальнейшим кровавым событиям нашей истории. Но какое отношение это имеет к протестам граждан против строительства храма без согласования с самими гражданами — я не понимаю», — в беседе с «URA.RU» заявил журналист и историк Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что заявление Кирилла «сильно притянуто за уши».
Уральский специалист, заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков в разговоре с «URA.RU» назвал подобные заявления митрополита «троллингом». «Как историк могу сказать, что комментировать тут нечего. Эти события не похожи, они вообще не имеют между собой ничего общего», — заявил Бурденков.
Скандал разгорелся после того, как митрополит Кирилл назвал несанкционированные акции протеста против храма в Екатеринбурге «вызовом церкви». В доказательство своих слов церковный деятель напомнил историю с расстрелом царской семьи Романовых, которое также произошло в Екатеринбурге.
Незаконные акции протеста в сквере у Театра драмы начались 13 мая и продолжались несколько дней подряд. За это время активисты неоднократно устраивали стычки с полицией. Сгладить конфликт удалось только благодаря вмешательству президента России Владимира Путина, напоминает «Национальная служба новостей».