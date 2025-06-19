ММК продолжит развивать туризм в Башкортостане

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) продолжит развивать сферу туризма в Республике Башкортостан. Об этом на ПМЭФ договорились гендиректор предприятия Павел Шиляев и первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.
«Добрососедские отношения на протяжении многих лет способствуют укреплению взаимовыгодного сотрудничества металлургической Магнитки и Башкортостана. Я уверен, что подписанное нами соглашение о сотрудничестве даст новый импульс нашему взаимодействию и позволит совместными усилиями реализовать новые проекты, которые будут интересны как магнитогорцам, так и жителям, и гостям Республики Башкортостан», — приводит слова Шиляева пресс-служба ММК.
Говоря о сотрудничестве Муратов отметил, что уникальная природа Башкортостана создает большой потенциал для развития различных видов туризма. На сегодняшний день взаимодействие республики с ПАО «ММК» выходит на новый уровень. Компания внесла большой вклад в развитие туристической индустрии в Абзелиловском и Белорецком районах Башкирии. Там уже есть действующие объекты туристического притяжения для жителей и гостей республики.
«Совместные проекты с данным предприятием — не просто строительство новых туристических объектов, это часть большой стратегии по дальнейшему развитию туристического потенциала Башкортостана. Мы уверены, что дальнейшее развитие туристической отрасли откроет новые возможности для роста экономики республики, сделает Башкортостан более привлекательным и комфортабельным для отдыха наших жителей и туристов», — заявил Муратов.
Одним из ближайших проектов, который ПАО «ММК» планирует воплотить в Башкортостане, станет строительство гостевого дома «Эко-деревня-2». Проект был включен в перечень приоритетных.
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