National Interest спрогнозировал, чем окончится конфликт России и НАТО без США

Обеспечение НАТО войсками и техникой для противостояния России обойдется в 357 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европа не сможет противостоять России в военном конфликте, если США покинет Североатлантический альянс (НАТО). Об этом пишет американский журнал National Interest со ссылкой на Международный институт стратегических исследований.

Издание рассмотрело сценарий с «захватом» Россией Литвы и части Польши. В этом случае НАТО задействует пятую статью устава организации, которая подразумевает коллективную реакцию на нападение на участников блока. Однако операция по отражению агрессии столкнулась бы с рядом проблем, отмечают эксперты. «В данный момент войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию. В случае срочной мобилизации альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса», — пишет РИА «Новости».

Сейчас НАТО имеет 20 бригад с необходимым техническим оснащением для ведения боевых действий. «Ни одной из этих структур не окажется достаточно для создания сил, необходимых при подобном развитии событий», — цитирует RT американский журнал. Кроме того, у блока в Европе ощущается нехватка воздушной техники.

В то же время издание отмечает, что через несколько дней столкновений у войск альянса возникнет дефицит боеприпасов для сражений на Балтийском, Черном и Средиземном морях. При этом обеспечение НАТО необходимым оборудованием и количеством солдат обойдется участникам альянса в 357 млрд долларов, уточняет агентство Nation News.

Ранее National Interest опубликовал материал, в котором журналисты описали ход событий в случае военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике и Польше. По мнению авторов, при текущем раскладе сил у прибалтийских государств мало шансов отстоять территорию.