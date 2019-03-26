СМИ смоделировали начало войны России и НАТО

Российские военные легко захватят Прибалтику, уверены аналитики Фото: Минобороны России/Игорь Руденко

Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой описывается ход событий в случае военного конфликта между Россией и странами НАТО в Прибалтике и Польше. Согласно информации авторов, при нынешнем раскладе сил Россия легко захватит территорию прибалтийских государств.

«В случае вторжения российских войск в Прибалтику альянс оказывается в ловушке, из которой нереально выбраться», — указывает «Утро» со ссылкой на доклад «Усиление обороны восточной границы НАТО». Положение Североатлантического альянса оказывается шатким в силу того, что основные войска сосредоточены в Западной Европе.

Перебросить силы у НАТО возможности не будет — этому помешают российские ракеты. В итоге США и союзникам придется выбирать — смириться с потерей союзников или контратаковать, сообщает агентство Nation News. Принять поражение, пусть даже и небольшое, для Вашингтона будет неприемлемо, так как это чревато полной потерей союзников в Европе.

Поэтому логичным шагом авторы доклада называют наращивание сил Альянса в Восточной Европе и, прежде всего Польше. Но даже усиление присутствия в Польше авторы статьи ставят под сомнение: если одной бригады недостаточно для сдерживания России, то вряд ли есть смысл наращивать силы далее.