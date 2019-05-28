Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку

Вадим Шумков считает, что молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в ипотеку, не может иметь много детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом. Такими мыслями он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«Могу ошибаться, но урбанизация и стремление всем съехаться в высотные здания дают абсолютно обратный эффект. Не может молодая семья в 30-метровой квартире, взятой в многолетний долг, иметь много детей», — заявил Шумков. В дополнение к этому он добавил «весь болевой набор нашего ЖКХ».

По мнению главы региона, в России, которая занимает огромную территорию, расселяться нужно только по горизонтали, но никак не по вертикали: «Только свой дом и только своя земля». Однако для этого «надо много чего сделать и в законах, и в инфраструктуре, и в головах». Также Шумков привел данные ученого Дмитрия Менделеева, по подсчетам которого население России к 2000 году могло бы достигать 600 млн человек (сейчас по факту — менее 150 млн человек).

Многие пользователи соцсети согласились с этим утверждением. «Совершенно правильная мысль. Точно так же считаю», — написал в комментарии opletaeff. При этом он добавил, что с удовольствием бы переехал в свой дом, но доходы не позволяют ему это сделать. Мужчина также заявил, что сейчас многодетным семьям очень сложно получить бесплатный земельный участок, предусмотренный законом: «Нужно ютиться в малюсенькой квартире, чтобы стать в очередь на землю». «Дорог в стране нет хороших, вот и живут все в городах», — предположил пользователь shastov_stas.

Ранее «URA.RU» сообщало, что численность населения Курганской области за 2018 год снизилась на 9697 человек. На 1 января 2019 года в регионе проживало 834,7 тысячи жителей. «За счет естественной убыли число жителей уменьшилось на 39,5%, миграционной убыли — на 60,5%», — говорится в отчете Свердловскстата.