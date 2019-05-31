Авиакомпания «Ямал» решила спор с поставщиком Sukhoi Superjet, который мог вылиться в банкротство

В парке авиакомпании числится 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 Фото: Википедия

Судебное разбирательство между авиакомпанией «Ямал» и Государственной транспортной лизинговой компании («ГТЛК») по иску на 278 млн рублей решат мирным путем. Об этом говорится в материалах электронной картотеки Арбитражного суда.

По мнению главы портала «Авиа.ру» Романа Гусарова, «ГТЛК» требует от «Ямала» погашения задолженности за лизинг воздушных судов. «Я думаю, что предложение „ГТЛК“ связано с тем, что предварительная договоренность была достигнута, и стороны попросили отсрочку, чтобы прийти к какому-то решению. Очевидно, что через суд „ГТЛК“ истребует свои средства. В случае, если у авиакомпании нет средств, то это может довести ее до банкротства. Конечно, в этом АК „Ямал“ не заинтересована, также, как и „ГТЛК“», — отметил эксперт.

«ГТЛК» занимается лизингом воздушного транспорта. Она поставляет самолеты Sukhoi Superjet 100 для АК «Ямал». На сегодняшний день в парке авиаперевозчика числится 15 самолетов этого типа. «Истцом („ГТЛК“, — прим. ред.) заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства», — сообщается в документе. Стороны решили пойти на мировую. Получить оперативный комментарий в пресс-службах обеих компаний не удалось. Ранее там также не комментировали это дело.

Вопросы к безопасности полетов на Sukhoi Superjet 100 возникали неоднократно после трагедии в Шереметьево, которая 5 мая унесла жизни 41 человека. В авиакомпании «Ямал» заявили, что не будут прекращать полеты на данной модели самолета. Однако глава компании Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100.