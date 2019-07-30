Власти избавились от органа, который более 20 лет защищал права зауральцев

Постановление о ликвидации комиссии подписал врио губернатора Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комиссия по правам человека в Курганской области прекратила свою работу. Соответствующее постановление врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ губернатора Курганской области от 29 сентября 2009 года №437 „О комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области“», — говорится в тексте постановления, подписанном 25 июля. Документ также отменяет действие еще семи указов губернатора, касающихся деятельности этой комиссии.

В пресс-службе главы Зауралья заявили «URA.RU», что комиссия по правам человека действовала с 1996 года, но в последнее время фактически перестала работать, заседания не проводились с 2016 года. «Количество обращений в последние три года по вопросам защиты прав человека в эту комиссию снизилось в четыре раза. В 2018 году их было всего 34», — заявили в пресс-службе.

9 июля уполномоченным по правам человека в Курганской области назначили Бориса Шалютина. «Во избежание дублирования функций, было принято решение о ликвидации фактически неработающей комиссии. Теперь, согласно действующему федеральному законодательству защитой прав человека в Курганской области занимается аппарат уполномоченного по правам человека», — добавили в областном правительстве.