Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья

Вадим Шумков признался, что мог выбрать более высокооплачиваемую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу. Такое решение он принял потому, что здесь живут люди, близкие ему по духу, написал Шумков на своей странице в Instagram.

«Да, этот труд гораздо более тяжелый и менее оплачиваемый, чем моя предыдущая работа. Да, были иные, намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты», — рассказал глава Зауралья. Он отметил, что это та самая ситуация, когда нужно поступать не только из материального расчета: «Здесь живут близкие мне по духу и по крови люди, потому что все мои предки жили на этой земле сотни лет. Я сам курганский со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение».

Шумков добавил, что руководить Курганской областью — тяжелый труд. Это вызвано большим количеством нерешенных проблем при ограниченных ресурсах. «В то же время этот труд самый благородный, потому что ты можешь делать благо для большого количества людей», — считает он.

Шумков был назначен врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года после того, как экс-губернатор Алексей Кокорин написал заявление о досрочной отставке. Ранее Шумков был заместителем губернатора Тюменской области.

8 сентября в регионе пройдут выборы главы региона. Помимо Шумкова за этот пост будут бороться координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областной думы Юрий Ярушин, второй секретарь курганского обкома КПРФ, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода от «Справедливой России».