31 июля 2019
30 июля 2019

Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие, посвященное 25-летию Курганской областной Думы. Курган, шумков вадим, карта курганской области, портрет
Вадим Шумков признался, что мог выбрать более высокооплачиваемую работуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Выборы губернатора Курганской области-2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу. Такое решение он принял потому, что здесь живут люди, близкие ему по духу, написал Шумков на своей странице в Instagram.

«Да, этот труд гораздо более тяжелый и менее оплачиваемый, чем моя предыдущая работа. Да, были иные, намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты», — рассказал глава Зауралья. Он отметил, что это та самая ситуация, когда нужно поступать не только из материального расчета: «Здесь живут близкие мне по духу и по крови люди, потому что все мои предки жили на этой земле сотни лет. Я сам курганский со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение».

Шумков добавил, что руководить Курганской областью — тяжелый труд. Это вызвано большим количеством нерешенных проблем при ограниченных ресурсах. «В то же время этот труд самый благородный, потому что ты можешь делать благо для большого количества людей», — считает он.

Шумков был назначен врио губернатора Курганской области в октябре 2018 года после того, как экс-губернатор Алексей Кокорин написал заявление о досрочной отставке. Ранее Шумков был заместителем губернатора Тюменской области.

8 сентября в регионе пройдут выборы главы региона. Помимо Шумкова за этот пост будут бороться координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областной думы Юрий Ярушин, второй секретарь курганского обкома КПРФ, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода от «Справедливой России».

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Регулярно спрашивают: работаю ли я с такой активностью потому, что иду на выборы губернатора Курганской области... ? Скажу честно, работать на этом посту активно и эффективно — это тяжелейший труд. Нередко неблагодарный. Прежде всего потому, что сложнейших нерешенных проблем огромное количество, а всем не угодишь. Да и с ресурсами, мягко говоря, не очень... ? Но в то же время, этот труд самый благородный, потому что ты можешь делать благо для большого количества людей. Простых людей, которым нужна именно твоя активная и эффективная работа. Здесь и сейчас. Без околополитической болтовни, интриг и ненужного пафоса. Просто потому, что вокруг огромное количество проблем, и их надо решать, а не рассказывать, почему это невозможно или «жонглировать» обещаниями. Не запускать ключевые для людей вопросы в бюрократическую карусель. ? Здесь живут близкие мне по духу и по крови люди, потому что все мои предки жили на этой земле сотни лет. Потому что я сам отсюда. Я сам курганский, со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение. Да, этот труд гораздо более тяжелый и менее оплачиваемый, чем моя предыдущая работа. Да, были иные, намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты. Бывают ситуации, когда нужно поступать не только из материального расчета, руководствуясь соображениями исключительно собственного комфорта. Просто потому, что я сам курганский. Потому что я сам отсюда, и мои предки жили на этой земле сотни лет. Надеюсь, ответил. Без пафоса, болтовни и интриг.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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